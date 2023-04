VIDEO ⟩ Rīgā turpina darboties biedrības "Blessing for people" ziedojumu vācēji. Naudas izlietojums neskaidrs

Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

Foto: Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

Pie vairākiem Rīgas tirdzniecības centriem atkal aktivizējušies ziedojumu lūdzēji, no kuriem daļa vēl nav pilngadīgi. Aktīvisti, kuri pārstāv Latvijā reģistrēto biedrību "Blessing for people", iepriekš atzinušies, ka saņem 20% no savāktās summas, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".