VIDEO ⟩ Zāģeris Rīgā bezatbildīgi veic darbus. Sabojāta iedzīvotājas mašīna

Iedzīvotājus neviens tā arī nebrīdināja par zāģēšanas darbiem līdz ar to nevienam arī nebija iespējas pārvietot automašīnas tālāk no koka. Un to arī neizdarīja rīdziniece Olga, kura nu cieš zaudējumus, jo uz automašīnas uzkrita vairāki zari.