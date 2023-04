NBA sākusi izmeklēšanu par "Mavericks" lēmumu neizmantot vairākus spēlētājus

Pirms piektdienas spēles pret Čikāgas "Bulls" dalasiešiem vēl bija teorētiskas izredzes turpināt cīņu par vietu "play-in" turnīrā, taču tika pieņemts lēmums laukumā nesūtīt Kairiju Ērvingu, aizbildinoties ar atlabšanu no pēdas traumas, kamēr komandas spožākā zvaigzne Luka Dončičs spēlēja vien nepilnas 13 minūtes. "Mavericks" ceturtajā ceturtdaļā izlaida no rokām 11 punktu pārsvaru un zaudēja, tādējādi atvadoties no izredzēm spēlēt izslēgšanas turnīrā.