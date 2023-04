VIDEO ⟩ Iemūžināts, kā HIMARS palīdz ukraiņiem cīņā pret okupantiem

Tāla darbības rādiusa raķešu izmantošana, lai sasniegtu tādus mērķus kā tilti, kavē aprīkojuma, darbaspēka un ieroču pārvietošanu no Krievijas.

HIMARS šauj ar GMLRS munīciju, kuras darbības rādiuss ir no 70 līdz 80 kilometriem. To GPS navigācijas sistēmas padara tos ārkārtīgi precīzus, spējot trāpīt aptuveni 10 metru attālumā no paredzētā mērķa.