Kā gotiņa Dorisa kļuva par "TikTok" zvaigzni un visu guļavu mīluli

Fermerim Brodijam nācās pierast pie slavas – viņu intervēja BBC, CNN un daudzas citas televīzijas un radiostacijas. Kādā no intervijām viņš stāsta, ka viņam ar Dorisu radusies tāda saikne, ka šķiet, ka Dorisa viņu pieņēmusi un uzskata par savējo no bara.

Brodijs atzīst, ka Dorisa ir īpaša: "Dorisa ir fantastiska personība - viņa noteikti ir vairāk cilvēks nekā govs." Viņš stāsta, ka šai govij vienmēr bijusi tendence būt nerātnai, bet izlikšanās "par beigtu", lai tikai nebūtu jāceļas un jāiet ārā aukstumā – to nu kura katra ragaine nespētu izdomāt.

Nomaļās govju fermas fermerim milzīgā masu mediju uzmanība, protams, liekas traka, bet tai ir arī labās puses. "Tas patiešām ir pārsteidzoši, bet es domāju, ka jebkura pozitīva ietekme uz jebko, kas saistīts ar piena nozari, it īpaši šobrīd, iespējams, ir laba lieta," saka Džons Brodijs.

Diemžēl trūkst ziņu par to, vai Dorisai no rītiem tagad atļauts ilgāk pagulēt. Viņa to būtu pelnījusi.