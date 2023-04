Ko neteikt, kad esi kopā ar kādu, kurš resnāks par tevi

"Nerunā par sevi tik šausmīgi!"

Tu, labu gribot, saki: "Tu neesi resns!" Šajā gadījumā draugs saprot, ka tu viņam melo, acīs skatoties, un ka tu nevēlies ar viņu apspriest to visu, jo situācija ir neglābjami šaušalīga.

Dažreiz uz resnā drauga gaudām par savu izskatu, taukiem un resnumu, tu, iespējams, aizrādi: "Nerunā par sevi tik šausmīgi!" Draugs saprot: nu jā, resnam būt ir šausmīgi. Viņš to pats, protams, zina ļoti labi, bet dzirdēt to no drauga – diez kas nav...