"Rada ļoti nopietnu risku." Pentagons komentē dokumentu nopludināšanas skandālu

Citi dokumenti ietver informāciju par iekšējām debatēm ASV sabiedroto valdībās. Informācija ietvēra, piemēram, diskusijas par Dienvidkorejas debatēm par to, vai piegādāt ASV artilērijas lādiņus izmantošanai Ukrainā, raksta avīze "The New York Times".