Uzņēmējs Pīlēns kandidēs uz Valsts prezidenta amatu

1997.gadā Pīlēns tika iecelts par Liepājas ostas valdes priekšsēdētāju un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāju, bet no 1999. līdz 2000.gadam strādājis "Latvenergo" padomē. No "Latvenergo" valsts pilnvarnieka amata viņš atteicās, kā iemeslu minot to, ka par viņu kā amatpersonu ir vairāki pretrunīgi tiesas spriedumi. 2001.gadā pīlēns atstāja arī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu.