Rīgas dome izstrādās regulējumu ielu muzikantiem

Plānots analizēt citu Eiropas pašvaldību pieredzi, kur tā esot ļoti atšķirīga - no pilnīgi brīvas, līdz ļoti stingrai.

Katrā no gadījumiem policija saņēma izsaukumus un izbrauca uz notikuma vietu. Proti, kamēr muzicēšana norisinājās Vecrīgā, apkārtējo izklaides vietu darbinieki pret to izteica pretenzijas, jo mūzika traucēja iestāžu darbam. Pēc sākotnējā aizrādījuma persona mūziku pagrieza klusāk, bet vēlāk devās prom, pēc kā turpināja spēlēt bungas un atskaņot mūziku Bastejkalnā - tālāk no izklaides vietām. Mūzikas atskaņošana norisinājās gan 7.aprīlī, gan 9.aprīlī, aģentūrai LETA norādīja policijā.