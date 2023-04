Valdība: Amatpersonu algas nebūtu jāiesaldē

Tādējādi, ja saglabājas lēns valsts kopējās ekonomiskās izaugsmes pieauguma temps, tad attiecīgi publiskajam sektoram, kurš ir tieši atkarīgs no privātā sektora un valsts kopējās izaugsmes, tiek ierobežots kopējais atlīdzības izaugsmes temps.

Tāpat secināms, ka iestādes primāri vērtējušas savā rīcībā esošos resursus, kuri varētu tikt novirzīti atlīdzības palielināšanai. Izdevumu pārskatīšana devusi iespēju atsevišķās iestādēs no 2023.gada 1.janvāra pārskatīt un palielināt atlīdzību nodarbinātajiem.

Vērtējot atlīdzības reformas sākuma periodā paveikto, secināms, ka laikposmā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.oktobrim mēnešalgas valsts tiešās pārvaldes iestādēs kopumā tika pārskatītas 31,43% no aizņemtajām amata vietām un vidējais pieauguma apmērs bija amplitūdā no 46,20 eiro līdz 981,16 eiro.