Vīrietis seksuāli izmanto piecas nepilngadīgas meitenes. "Centrs Dardedze" atgādina būtisku informāciju

"Ārkārtīgi svarīgi, lai vērīgi ir gan ģimenes locekļi, gan pedagogi, gan ārsti - jebkurš no tiem var kļūt par to drošo cilvēku, kuram bērns jūtas drošs uzticēties, ja vien interesējamies par to, kā bērns jūtas un kāpēc. Ja bērns mums ko izstāsta, viņam ir jātic un jāziņo policijai," norāda "Centrs Dardedze".