Grima māksliniece Dita Grauda saņem galveno balvu no pasaulē vadošā kosmētikas zīmola "Lancome"

Viņa bijusi seminārā Dienvidkorejā, Ņujorkā un Losandželosā. Pēc trīs gadu pārtraukuma saistībā ar Covid-19 izplatību šogad aprīļa sākumā seminārs notika "Lancome" dzimtenē Francijā, Parīzē, kur bija iespēja apmeklēt zīmola veikalus, laboratoriju, piedalīties meistarklasēs un strādāt kopā ar citiem grima māksliniekiem no visas pasaules.

Šogad prestižajā, greznajā "Hotle de Crillon" viesnīcā Parīzes centrā, Ditai tika pasniegta Zelta ota, bet kolēģei no Nīderlandes - Sudraba ota.

"Saņemot šo balvu, turklāt no pašas "Lancome" kreatīvās direktores, vienas no pasaulē vadošajām grima māksliniecēm - Lisas Elgriges rokām, es patiešām biju pārsteigta. Šis apbalvojums iepriekš nonāca pie "lielo" valstu māksliniekiem, piemēram, kolēģiem no Austrālijas, Krievijas, Meksikas. Kad apbalvošanas ceremonijā nosauca manu vārdu, nespēju novaldīt emocijas - sprāga prieka asaras, izjutu lielu pateicību par mana darba novērtējumu un godu saņemt šo balvu," atklāj Dita.