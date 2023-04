Pīlēns pastāsta, kāpēc aktīvi iesaistījies politikā

Pīlēns ir piekritis cīnīties par Valsts prezidenta amatu. Viņaprāt, bijis godīgi nestartēt 14. Saeimas vēlēšanās, bet faktiski tikai reklamēt AS, kas, pēc viņa vārdiem, nebūtu radies, ja nesāktos karš.

"Es nebūtu iesaistījies politikā un turpinātu nodarboties ar uzņēmējdarbību. Bet laiki ir mainīgi, mūsu atbildība tiek prasīta, tāpēc mans lēmums bija aktīvi iesaistīties AS veidošanā, startēt AS Ministru prezidenta amata kandidāta debatēs un palīdzēt AS piedalīties citas politikas veidošanā Latvijā, kas daudz vairāk atbilst ģeopolitiskajai situācijai, tautsaimniecības izaicinājumiem un cerībām, ko sagaida Latvijas pilsoņi," apgalvoja Pīlēns.