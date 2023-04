Pauls Jonass nepiedalīsies pasaules čempionāta posmā Itālijā

Pēc trim posmiem 2023. gada MXGP sacensību kopvērtējumā līderis ar 155 punktiem ir spānis Horhe Prado no "Gas Gas" vienības, otrais ar 134 punktiem ir nīderlandietis Džefrijs Herlings no KTM, bet labāko trijnieku noslēdz "Yamaha" braucējs Maksims Reno no Francijas, kura kontā ir 131 punkts.