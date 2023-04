Olga Kambala atklāti par bērnību, mātes pēkšņo nāvi un tēvu, kuru nepazīst

Pateicoties viņai, apguvu manieres, etiķeti, manī ir liels tradīciju un dziesmu mikslis, kas laiku pa laikam uzpeld. Aukle paspēja paauklēt arī divas no manām meitām un nomira ar sajūtu, ka manā dzīvē viss ir kārtībā. Viņa man bija ļoti tuvs cilvēks.

Bet no tēva man ir zilās acis. Kā mamma teica, viņš vienkārši esot bijis skaists nelietis. Kad es piedzimu, mamma pateica viņam "uz redzēšanos". Vēl zinu, ka viņam bija laba humora izjūta. Bet viņš ne mirkli nav piedalījies manā audzināšanā, un līdz ar to mums te nav, par ko runāt."

"Patiesībā mana bērnība bija skaista. Apkārt vienmēr bija draugi, staigājām pa kafejnīcām. No rīta pamostos, sazvanos ar meitenēm, ejam ēst saldējumu, visiem izmaksāju. (..) Tāda forša sajūta. Viss bija ļoti skaisti - Bārbiju māja, lelles. Ar tagadējo domāšanu es saprotu, ka toreiz visu savu dzīvi izspēlēju tādā rozā Bārbiju mājiņā.

Man bija tikai astoņpadsmit. Gan ziņa par mammas slimību, gan tas viss process, kura laikā neatgāju no mammas ne soli, gan, saprotams, viņas nāve man bija nenormāli liels trieciens un šoks. Tas bija briesmīgi.

Es, izlutināta meitene no Vecrīgas, kurai viss bija sasniedzams, pēkšņi tiku nolikta pie vietas. Un tas nebija viss. Turpmākajos mēnešos es zaudēju burtiski visu. Jo, kaut arī man bija astoņpadsmit, it kā pieaudzis cilvēks, es biju dzīvojusi naiva pusaudža burbulī un patiesībā no reālās dzīves nemācēju neko, pat ne samaksāt rēķinu par elektrību."