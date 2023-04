Rēzeknē CSDD darbinieki atklājuši viltotu Latvijas parauga vadītāja apliecību

Lai nepieļautu šādus un līdzīgus gadījumus, CSDD gadu gaitā ir veikusi nopietnu darbu - izveidots Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs, kurā pieejama visa informācija par autovadītājiem vai to īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, kā arī ir izstrādāta pretkorupcijas sistēma, lai novērstu šādus gadījumus. Tāpat liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai netiktu viltotas Latvijas vadītāja apliecības, pastāvīgi nodrošinot to atbilstību jaunākajām prasībām un tehnoloģijām dokumentu izgatavošanas jomā.