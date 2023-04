"Dievs žēlīgs... Ar ko gan sākt?" "Haas" boss par turpina "sist" Šūmaheru arī savā grāmatā

"Surviving to Drive" grāmatu plauktos nonāks 20. aprīlī, bet jau tagad publiski pieejami ir daži izgriezumi no Štainera gara darba.

Vienā no tiem "Haas" priekšnieks atskatās uz pagājušā gada sadarbību ar Miku Šūmaheru. "Haas" šķiršanās no vāciešu pilota nebija no neitrālākajām. Pagājušās sezonas izskaņā komanda publiskajā telpā izpelnījās plašu kritiku gan par Štainera un vienības īpašnieka Džīna Hāsa komentāriem, gan arī "Haas" ļoti aukstajam atvadām no Šūmahera aizvadītā gada pēdējās sacīkstēs.