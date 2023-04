SAB komentē paziņojumus par Baltkrievijā it kā spiegošanā pieķertiem Latvijas pilsoņiem

SAB vērtējumā, baltkrievu VDK paziņojums ietver plašāku termiņu un saistāms ar jau iepriekš notikušām Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņu aizturēšanām. Baltkrievijā pagājušajā gadā aizturēti vairāki Latvijas valstspiederīgie, tostarp viena persona apsūdzēta par it kā spiegošanu.

Līdz ar to no Baltkrievijas puses ir sagaidāmas dažādas ietekmes operācijas. Par vienu no tādām uzskatāma nelegālās migrācijas virzīšana uz Baltkrievijas-Latvijas robežu.