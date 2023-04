ASV eksporta kontroles sarakstā iekļauts Latvijas uzņēmums. Tas bijis saistīts ar Krievijas uzņēmumiem

"Kompānijai ir unikālas un ļoti retas kompetences, ko varētu izmantot arī kosmosa nozarē. Līdz ar to, kosmosa aģentūrai bija liela interese par to, ko viņi dara. Bet, neskatoties uz šīm sarunām, no viņu puses nav sekojušas nekādas nekādas praktiskas darbības. Viņi nav iesnieguši nevienu projektu kosmosa aģentūrā. Līdz ar to tas ir palicis tādā sarunu līmenī," stāsta IZM kosmosa nozares eksperts Kaspars Karolis.