Laikraksts: NATO reaģē uz Krievijas zvērībām Ukrainā un maina aizsardzības stratēģiju

NATO ir reaģējusi uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā un tur pastrādātajiem kara noziegumiem, pieņemot lēmumu mainīt savu aizsardzības koncepciju. Tagad NATO ir gatava aizstāvēt "katru collu" savas teritorijas no pirmās uzbrukuma dienas, pirmdien, 16. aprīlī, ziņo ASV laikraksts "The New York Times".