Kara analītiķi: Prigožins, šķiet, atgūst Putina labvēlību

Tā kā Krievijas karaspēka regulārās daļas nav spējušas izpildīt uzdevumus, ko Putins tām noteicis attiecībā uz ziemas uzbrukumu, "Vagner" saņems pastiprinājumus (munīciju un politisko atzinību). Tā ir krasa novirzīšanās no Kremļa kursa attiecībā uz "Vagner" un Prigožina spēku izmantošanu Bahmutā, skaidro domnīca.

"Prigožins iestājies par to, lai "Vagner" saņemtu vairāk artilērijas šāviņu, un tas norāda uz to, ka Prigožins ir atjaunojis munīcijas piegādes no Krievijas Aizsardzības ministrijas," skaidro ISW.