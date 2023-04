Levits finanšu instrumentos ieguldījis nepilnu miljonu eiro, bet uzkrājis vairāk nekā pusmiljonu

Viņš ir deklarējis pensiju no Eiropas Savienības Tiesas 191 600 eiro apmērā, pensiju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 1690 eiro apmērā, pensiju no Vācijas apdrošināšanas kompānijas "Allianz Lebensversicherung-AG" 1669 eiro, kā arī pensiju no Vācijas pensiju apdrošināšanas sabiedrības "Deutche Rentenversicherung" 13 117 eiro vērtībā.

Tāpat Valsts prezidents deklarējis citus ienākumus 98 eiro apmērā no SIA "Tiesu namu aģentūra", kompensāciju no Valsts prezidenta kancelejas (VPK) 15 024 eiro apmērā, papildus ienākumus no VPK 5889 eiro vērtībā. Levits saņēmis arī 200 eiro kompensāciju no VSAA. Latvijas prezidents saņēmis arī mantojumu no Daces Valdas Oses 9979 eiro vērtībā.