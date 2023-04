Bērnu slimnīcas fonds no "MGI Latvia" saņēmis 2,8 miljonu eiro ziedojumu

Bērnu slimnīcas fonds (BSF) no biotehnoloģiju uzņēmuma "MGI Latvia" un tā māteskompānijas "MGI Tech Co Ltd." saņēmis 2,8 miljonu eiro ziedojumu, ar kuriem tiks atbalstīti vairāki Latvijas bērnu veselībai veltīti projekti, pavēstīja BSF Komunikācijas projektu vadītāja Linda Anna Dāldere.