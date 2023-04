Latvijas Dabas fonds aicina uz pavasara Ainavu tūrēm

Sestdien, 29.aprīlī, no plkst.11 līdz 16 ainavu tūrē, kas notiks Turaidas muzejrezervātā, varēs iepazīt LDF 2023.gada dzīvotnes - kritalas - mežā gulošus kokus un ar tiem saistīto dzīvības pasauli, parkveida pļavas un Turaidas vēsturiskā centra, kas attīstījies vairāk nekā tūkstoš gadu ilgā laika posmā, dabas un kultūras mantojumu. Šajā tūrē piedalīsies eksperti Turaidas muzeja izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte, Dabas aizsardzības pārvaldes ( DAP ) dabas eksperte Maija Medne un Daugavpils Universitātes doktorante, LDF pārstāve Evita Oļehnoviča, kā arī DAP entomologs Jānis Saulītis. Tūres noslēgumā Dainu kalnā plkst.15 muzicēs Koklētājs Namejs Kalniņš. Visi dalībnieki bez maksas tiks cienāti ar īpašu mielastu.

Ekspedīcija ir ģimenēm ar bērniem no piecu gadu vecuma draudzīgs pasākums.

Svētdien, 7.maijā, no plkst.9.30 līdz 14 varēs piedalīties ainavu tūrē "Mitrājs un putni" kopā ar LDF dabas pētnieku un ornitologu Jāni Ķuzi Lubāna mitrāja Grīvu salā. Pašlaik Grīvu salā tiek atjaunotas lielas platības putniem un dzīvajai dabai nozīmīgo palieņu pļavu. Palieņu atklātās ainavas piesaista daudz dažādu putnu sugu pavasara migrācijas un ligzdošanas laikā, kas tiem ir nozīmīgas atpūtas un barošanās vietas. Tāpat arī tās ir galvenās ligzdošanas vietas retajam ķikutam, aizsargājamajai griezei. Tajās ligzdo arī platknābis, prīkšķe, pļavu tilbīte, ķīvīte, melnā puskuitala, gugatnis, ormanītis, dumbrcālis un citi putni. Lubāna mitrājā ir konstatētas vairāk nekā 250 putnu sugas, un tā ir viena no putniem nozīmīgākajām vietām valstī. Varēs uzzināt arī par palieņu pļavu atjaunošanu un apsaimniekošanu dabas aizsardzības vajadzībām, kuru Grīvu salā īsteno Ivars Silkāns no saimniecības "Tīravoti" sadarbībā ar Latvijas dabas fondu projektā "LIFE MarshMeadows". Pusdienās - ugunskura zupa.