VIDEO ⟩ Ogrē pēkšņi no kojām izliek visus audzēkņus, lai "izrādītos" ciemiņiem

"Visi studenti, kuri šobrīd šeit dzīvo, praktiski tiek izmesti uz ielas, jo skola grib izrādīties ar jaunajām kojām. Šobrīd strādāju pie kvalifikācijas darba un man ir nepieciešami materiāli no skolas, ja tieku izmesta no kojām, es vairs nespēju turpināt savu darbu. Šis tika paziņots pēdējā mirklī, nevienam nav laika, lai izvāktos. Šeit dzīvo no visiem Latvijas nostūriem. Mantas arī negribās atstāt pie svešiem cilvēkiem, jo skola pateica, ka neatbildēs par pazaudētām vai nozagtām lietām," raidījumam stāsta tehnikuma audzēkne.