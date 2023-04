Latvija ziedos Ukrainai visas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Stinger"

Noslēgumā Mūrniece arī uzsvērusi, ka Latvijas atbalsts Ukrainai ir nemainīgs. Latvijas valdības, nevalstisko organizāciju un sabiedrības apņēmība sniegt visu iespējamo atbalstu nemazināsies. "Ir kritiski, lai visa demokrātiskā pasaule nepieļautu, ka to sabiedrības nogurst no šī kara, jo tieši uz to cer Krievija," piebildusi ministre.