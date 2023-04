Ar kuģa "Hamburg" ienākšanu Rīgas ostā tiks atklāta kruīza sezona

Sezonas laikā Rīgā ienāks 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas līdz šim Rīgā nebijušas kruīza līnijas - "Ambassador Cruise Line" no Lielbritānijas un "Vantage Travel" no ASV. Seši kruīza kuģi Rīgas ostu apmeklēs pirmo reizi, un pēc tradīcijas notiks to svinīgā sagaidīšana.