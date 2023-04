Izaicinājumi! Nedēļas horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 24. līdz 30. aprīlim

Daudz enerģijas – burtiski dzirksteļosi no spēku pieplūduma. Citkārt rāmo Vēzi ne atpazīt! Traucoties uz priekšu, uzmanies no pārsteidzības. Ir tāds sakāmvārds: "Kā vējš skrien, kā miets atduras." Un ieklausies arī kolēģu un draugu ieteikumos, kas var izrādīties ļoti vērtīgi un palīdzēt izvairīties no kļūdām. Darbā labas iespējas izcelties un pakāpties pa karjeras kāpnēm, taču derētu arī papildināt zināšanas. Nedēļas nogalē ieplāno izbraucienu pa Latvijas skaistajām vietām. Ja sirdī esi dārzkopis, tad zini, ka ir sākusies stādu tirgu sezona.