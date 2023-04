Bailes no fiziskas un emocionālas tuvības. Kas ir intimofobija?

Intimofobija nav vienkārši bailes no seksa - tās ir bailes gan no fiziskas, gan emocionālas tuvības. Psihologi un seksologi uzskata, ka šī fobija izpaužas kā bailes no emocionālām un uzticībā balstītām attiecībām. Tiklīdz partneris uzstāj uz nopietnākām un tuvākām attiecībām, šie cilvēki parasti attiecības pārtrauc.