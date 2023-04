Slepkavība Jēkabpilī ⟩ Rusiņa kādreizējā dzīvesbiedre: Viņš slepkavos vēl

""Viņai bija “nolaidušās rokas”, teica, ka ir sajūta: policijā par viņas iesniegumiem ņirdz.” Tā saka sievietes, kuru viņas bijušais dzīvesbiedrs Leons Rusiņš sešgadīga bērna acu priekšā nežēlīgi nogalināja uz nomaļa Medņu pagasta ceļa, kaimiņiene. Vīrietis neslēpa, ka grasās izrēķināties ar Ilzi (vārds mainīts), un vajāja pusotru gadu, vismaz 18 reizes pārkāpjot policijas aizliegumu tuvoties. To redzēja kaimiņi. Rusiņš terorizēja arī kaimiņieni, kas aizstāvēja Ilzi. Zvanīja un sūtīja īsziņas no 151 dažāda telefona numura - arī dažas stundas pirms slepkavības," raksta žurnāliste Evija Hauka no notikuma vietas.