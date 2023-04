"Balss maskā" finālisti atklāj, ko iesāks ar naudas vinnestu

Īpašs brīdis gaidāms, kad uz skatuves kāps jau izbalsotie šova dalībnieki, lai vienotos īpašā fināla kopdziesmā. Pēc tās uz skatuves kāps finālisti, izpildot katrs savu izvēlēto dziesmu, pēc kurām skatītāji zālē balsos par, viņuprāt, labāko priekšnesumu. Divas maskas, kas būs saņēmušas zemāko vērtējumu, stāsies detektīvu priekšā, kuri lems, kuru no viņiem šovakar atmaskot. Bet divas maskas ar labākajiem šī vakara priekšnesumiem turpinās muzikālo sacensību, un tad jau skatītāju rokās būs lemt par to, kura no maskām ir pelnījusi uzvaru.