Babkina kaldina komandas uzvaru un kļūst par Izraēlas čempioni

Babkina laukumā atradās no pirmās līdz pēdējai sekundei, realizējot divus no pieciem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī četrus no sešiem soda metieniem. Latvietes rēķinā bija arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, efektivitātes koeficients 11 un +/- rādītājs +8.