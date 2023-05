Skujkoku meža stādi pieejami visiem. Kas jāzina par stādu audzēšanu?

Pārvadājot un stādot ietvarstādus, substrāta ietvars sargā saknes no izžūšanas un nodrošina nepieciešamās barības vielas stādam pirmajā augšanas gadā.

Rūpes par stādiem

"Procesa pamats sākas no sēklas. Vadoties pēc senām tradīcijām un iestrādnēm, sēklas tiek ievāktas no sēklu plantācijām, kas ir selekcionētas, lai nākotnes koksne būtu vērtīgāka. No šīm sēklām kokaudzētavās audzējam stādus.