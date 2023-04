FOTO ⟩ Bērzciemā atklāj koka kuģa vraku

Ilgāku laiku Rīgas līcī pieturoties neierasti zemam ūdens līmenim, vraks pamanīts seklajā piekrastes joslā, kur tas guļ iegrimis smiltīs apmēram 200 metru attālumā no krasta, kas dod iespēju vraku apsekot ejot kājām.

Apsekojumā secināts, ka no kuģa visticamāk saglabājusies tikai tā apakšējā daļa un ķīlis. Virs mitrajām un plūstošajām piekrastes smiltīm no vraka redzami tikai viļņu un smilšu nodeldēti brangu jeb kuģa ribu gali, taču tā kā nav redzami apšuvuma dēļi, nedz konstatējamas kuģa konstruktīvās īpatnības, koka detaļu savienojumu vietas vai izmantotās naglas un koka tapas, precīzāk datēt šo atradumu pašlaik nav iespējams.

Pēc kuģa būvē izmantoto kokmateriālu dimensijām un brangu izvietojuma, atrasto kuģa vraku NKMP speciālisti datē ļoti aptuveni ar plašu laika posmu sākot no 18. gs. līdz pat 20. gs. sākumam.

Attiecībā uz tālāko rīcību, ņemot vērā to, ka vraks savā pašreizējā atrašanās vietā neskarts saglabājies jau ļoti ilgu laiku un tam nedraud tūlītējas briesmas, NKMP speciālisti nesaredz nepieciešamību veikt steidzamus glābšanas, atrakšanas vai pārvietošanas darbus. Vislabāk vraks pagaidām tiks saglabāts zem mitrās jūras smilšu segas, kas to pasargās no viļņu, ledus un atmosfēras iedarbības.