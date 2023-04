FOTO ⟩ LHF un bijušo Latvijas izlases spēlētāju komanda draudzības spēlē pieveic Saeimas hokeja komandu

Saeimas komandā bija pieteikti deputāti Kaspars Briškens (P), Atis Deksnis (AS), Jānis Grasbergs (NA), Arnolds Jātnieks (NA) un Lauris Lizbovskis (AS), kā arī bijušie Saeimas deputāti Gaidis Bērziņš (NA) un Imants Parādnieks (NA). Komandu papildināja arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavieti (JV), kā arī deputāti Andris Kulbergs (AS) un Atis Švinka (P). Spēlētāju rindās bija arī Saeimas darbinieki un deputātu ģimenes locekļi.