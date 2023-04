Sensacionālais "ChatGPT": universāls palīgs vai drauds cilvēcei?

Kur izmantot "ChatGPT" un tā līdziniekus?

Mākslīgā intelekta sarunboti var būt noderīgi teju jebkurā nozarē gan praktiskajā, gan radošajā sfērā. Laikraksts "The New York Times" šomēnes publicēja rakstu "35 Ways Real People Are Using A.I. Right Now", kurā secināts, ka iespējas tiešām ir visdažādākās, sākot no dārza plānošanas, kur sarunbots iesaka labākās augu sugas, ņemot vērā dārza ģeogrāfisko novietojumu, un beidzot ar kosmosa kuģa detaļu dizainu. "ChatGPT" un tā līdzinieki izrādījušies lietderīgi, arī plānojot sporta aktivitātes, jo spēj ieteikt labākos vingrojumus konkrētām muskuļu grupām un sagatavot plānu īsai nodarbībai laika trūkuma gadījumā, kā arī maltīšu plānošanā un tekstu rediģēšanā, jo spēj norādīt uz vietām dokumentā, kas varētu šķist neskaidras.