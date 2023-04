"Negausības elements." Ekonomistiem aizdomas, ka inflācijā arvien lielāka nozīme ir nepamatotam preču sadārdzinājumam

Aizdomas par situācijas izmantošanu krīt gan uz ražotājiem, gan tirgotājiem. Divas no pārtikas veikalu ķēdēm - "Rimi" un "Maxima" - pēdējo 15 gadu laikā savu tirgus daļu kāpinājušas no 46% līdz 60%. Konkurences padome uzskata, ka par oligopolu to gluži saukt nevar, jo eksistē arī vairākas mazākas ķēdes.