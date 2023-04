"Latvenergo" saņēmis ASV atļauju, lai samaksātu sankcionētam Krievijas uzņēmumam par HES detaļu piegādi

AS "Latvenergo" HES Tehniskais direktors Andris Zēģele norāda: "Ja runājam par Rīgas HES, tad šeit ģeometrija neļāva palielināt tieši uzstādīto jaudu. Bet iekārta ir tehnoloģiski attīstītāka un modernāka, un tādējādi mēs varējām palielināt šo agregātu lietderību. Respektīvi, mēs ar to pašu ūdens daudzumu saražojam vairāk elektroenerģijas. Vai otrādi, mēs to pašu elektroenerģijas daudzumu ražojam ar mazāk ūdens. Un otrs ir tas, ka, protams, tā iekārta katru gadu kļūst arvien vecāka, katru gadu palielinās to atteikumi jeb defektu skaits. Un, lai mēs nenonāktu situācijā, kad agregāts ir nepieejams elektroenerģijas ražošanai, mēs plānojam atjaunošanas un rekonstrukcijas darbus laicīgi. Pie mums nav tā, ka mēs sagaidām: "nu visi salūza", un tad tikai sākam kaut ko darīt."