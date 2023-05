13 apdzīvotās vietās samazinās siltumenerģijas tarifi

AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifs saruks par 39,8% un būs 79,88 eiro par MWh. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 80,8%.

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs samazināsies par 24,1% un būs 90,55 eiro par MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu kritumu. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 87,6%. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS "Valmieras enerģija" un AS "Valmieras piens". Abiem minētajiem siltumenerģijas ražotājiem SPRK apstiprinājusi būtiski zemākus siltumenerģijas ražošanas tarifus.