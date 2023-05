Atsākas makšķerēšanas no laivām un līdaku ķeršanas sezona

No šodienas Latvijā atkal ir atļauta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, kas zivju nārsta dēļ bija liegta no 1. marta līdz 30. aprīlim, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Karīna Dvorjaņinova.