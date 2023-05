VIDEO ⟩ "Biju izsalcis." Dienvidkorejas students apēd 120 000 dolāru vērtu mākslas darbu

Ekrānuzņēmums no video.

Foto: Ekrānuzņēmums no video.

Kāds Dienvidkorejas mākslas students apēdis banānu, kas bija daļa no slavenā itāļu mākslinieka Mauricio Katelana mākslas darba. Students sacījis, ka to izdarījis, jo bijis "izsalcis", vēsta medijs "The Guardian".