Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecībai tiks ieviesta virtuālā rinda

Kokļu mūzikas lielkoncerta "Laika upe" biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerta "Partitūra svētkiem" - no desmit līdz 20 eiro, tautas mūzikas koncerta "Trejdeviņi spēlmanīši" - no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" - no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta "Es vēlos sev ko pastāstīt" - no septiņiem līdz 12 eiro, noslēguma koncerta "Kopā augšup" ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 15 līdz 45 eiro, noslēguma koncerta "Kopā augšup" - no 20 līdz 100 eiro, savukārt sadziedāšanās nakts biļetes maksās desmit eiro.