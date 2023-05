Divas Zodiaka zīmes, kas prot piedot pa īstam

Zivis vislabāk saprot konfliktu pamatcēloņus dziļākā līmenī. Zivis zina, ko nozīmē beznosacījumu mīlestība, un viņu lielākā motivācija dzīvē ir pielietot šo mīlestību. No Zivju viedokļa raugoties, turēt aizvainojumu, bakstīties un vainot ir vienkārši bezjēdzīgi, jo viņi vairāk par visu alkst būt mīlēti. Zivis prot piedot no sirds. Šajā Zodiaka zīmē dzimušie necieš no aizvainojumiem, bet vienmēr izvēlas piedot, lai varētu turpināt plūst mīlestības upē.