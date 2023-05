Trīs Zodiaka zīmes, kuras domā, ka ir labākas par citiem

Viņu pārliecība patiesībā ir ļoti burvīga, taču viņi var pārspīlēt. Īpaši to izjūt jūtīgāki cilvēki, kuri līdzās Lauvai var kļūt neredzami.

Lai gan viņi to tieši neapzinās, daudzi Strēlnieki bieži jūtas kā pasaules naba. Viņi domā par sevi tikai pozitīvi, kas nozīmē to, ka viņi parasti nekritizē ne sevi, ne savas kļūdas, un vienmēr atrod attaisnojumu, kad ir kādam nodarījuši pāri. Strēlnieki dziļi sirdī tic, ka viņiem vienmēr ir taisnība un viņi zina vislabāk.

Vērsim patīk sevi palutināt. Un tā var kļūt par problēmu, kad viņi nevainīgi koncentrējas tikai uz savu vajadzību un vēlmju apmierināšanu un sagaida to pašu no citiem. Vēršiem var būt iekšēja tieksme savas vērtības uzskatīt par svarīgākām un labākām par citu vērtībām. Ja citu cilvēku vērtības nesakrīt ar viņa vērtībām, viņš mēdz uz viņiem skatīties no augšas.