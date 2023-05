"Ir jāsvin, jo patiesi brīnumi toreiz notika!" 1990. gada 4. maija notikumu aculiecinieku stāsti

Marta Dziļuma: "Man bija 16 gadi, es no tās paaudzes, kam tapšana par cilvēkiem notika paralēli valsts tapšanai.

Pievienojos tiem, kas distancējas no baltā galdauta, bet tas ir komplektā ar to, ka abi ar vīru esam ultraintroverti, turklāt vīram bieži 4. maijā jāstrādā. Es esmu no tiem, kas valsts svētkos bieži izbrauc un maijā visbiežāk - uz Igauniju. Bet tas nav tāpēc, ka "citur ir labāk", bet tāpēc, ka tā arī ir atzīmēšana, tikai mazliet citāda. Šogad izmantošu šīs dažas dienas, lai aizietu uz dažiem Tallinas muzejiem, kas sen jau plānā, un pastaigātos pa mīļām Tallinas vietām.”