Uz Kaldera trofeju pretendē Benīrs, Pauers un Skiners

Savukārt 24 gadus vecais Edmontonas "Oilers" vārtsargs Skiners šosezon bija labākais sava ampluā jaunais spēlētājs uzvaru skaita ziņā (29), aizvadītajās spēlēs (50) un trešais atvairīto metienu statistikā (91,4%). Vidēji mačā 2017.gada drafta 78.numurs šosezon savos vārtos ielaida 2,75 ripas, kas bija piektais labākais rādītājs no jaunajiem vārtsargiem, kuri aizvadījuši vismaz desmit spēles.

Pagājušajā sezonā par labāko debitantu NHL tika atzīts Morics Zaiders no Detroitas "Red Wings. Viņa konkurenti cīņā uz titulu bija Maikls Bantings no Toronto "Maple Leafs" un Trevors Zīgrass no Anaheimas "Ducks".