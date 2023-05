Rudenī Rīgā uzstāsies amerikāņu reperis "50 Cent"

Koncerts norisināsies dziedātāja grandiozās koncerttūres "The Final Lap" ietvaros.

"50 Cent" jeb Kērtis Džeimss Džeksons III dzimis 1975. gada 6. jūlijā, Ņujorkā, ASV. Pasaules slavu viņš iemantoja ar albumiem "Get Rich or Die Tryin'" un "The Massacre".