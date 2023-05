Putnu gripa ir bīstama arī cilvēkiem. Speciālisti aicina neapmeklēt slimības skarto teritoriju Daugavpilī

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni septiņiem no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa.