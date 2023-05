Stambulas konvencija pēc slepkavības Jēkabpilī: vieni politiķi aktualizē, citi – joprojām bažīgi

“Es domāju, ka vajadzēja izdarīt visu to un pieņemt likumu, kur tiek izdarīts viss tas, ko Stambulas konvencija paredz... (..) Pašu konvenciju... Tur ir, teiksim, tādi ideoloģiski jautājumi, kas šajā gadījumā neko nedod. Jautājums ir par to, ja tur ir paredzēts, piemēram, vairāk arī tādas iestādes vai vietas, kur varmācības upuris var patverties – tas viss ir iespējams izdarīt, un tas arī jādara.”

No ES dalībvalstīm Stambulas konvenciju nav ratificējušas vien sešas – Latvija, Lietuva, Bulgārija, Čehija, Slovākija un Ungārija. Savukārt no Eiropas Padomes sastāva konvencija šobrīd nav spēkā vēl trijās valstīs: Armēnijā, kas to nav ratificējusi; Azerbaidžānā, kas to nav pat parakstījusi; un Turcijā, kas pirms diviem gadiem no konvencijas izstājās ar prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana dekrētu.