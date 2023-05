Citas cenas, bet arī cita rocība - kā ar hokeja PČ biļešu tirdzniecību sokas mums un somiem?

Ja paskatāmies procentos, tad dārgākās biļetes cena Rīgā ir 63% no dārgākās pieejamās biļetes Tamperē ("premium" klase mačā pret Ungāriju). Savukārt vidējie Latvijas iedzīvotāja ienākumi ir vien 36% no vidējiem Somijas iedzīvotāja ienākumiem. Līdz ar to var secināt, ka Rīgas grupas cenas izdara krietni lielāku spiedienu uz vidējā latvieša maciņu nekā Tamperes grupas cenas uz vidējā soma kabatu.